Lipsia Werner, l’attaccante è atterrato in città: i dettagli (Di lunedì 8 agosto 2022) L’avventura di Timo Werner al Chelsea è terminata, l’attaccante è atterrato a Lipsia pronto per visite mediche e firma con la sua ex squadra L’avventura di Timo Werner al Chelsea è terminata, l’attaccante è atterrato a Lipsia pronto per visite mediche e firma con la sua ex squadra. Secondo quanto riportato da Sky Sport Uk, i Blues incasseranno 20 milioni circa dalla cessione del centravanti al Lipsia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 agosto 2022) L’avventura di Timoal Chelsea è terminata,pronto per visite mediche e firma con la sua ex squadra L’avventura di Timoal Chelsea è terminata,pronto per visite mediche e firma con la sua ex squadra. Secondo quanto riportato da Sky Sport Uk, i Blues incasseranno 20 milioni circa dalla cessione del centravanti al. L'articolo proviene da Calcio News 24.

