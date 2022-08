La furia di Sgarbi, fermato al confine in Svizzera: superava le auto nel traffico con il lampeggiante (Di lunedì 8 agosto 2022) Sempre protagonista di vicende un tantino sopra le righe, Vittorio Sgarbi è tornato a far parlare di sé ieri, quando ha pronunciato parole di condanna contro la Svizzera in un video di sette minuti pubblicato su Facebook e rimosso subito dopo (ma che ha comunque ottenuto qualche centinaio di visualizzazioni). Il motivo dell’invettiva è da rimandare a una disavventura al confine: il critico d’arte, infatti, è stato tenuto “in stato di fermo” per più di mezz’ora in dogana mentre rientrava dal Film Festival di Locarno sabato scorso. Il motivo? Mentre era alla guida (ancora in territorio svizzero), l’autista di Vittorio Sgarbi avrebbe azionato la luce lampeggiante blu dell’auto per superare una colonna di macchine ferme a causa del traffico intenso. L’episodio, ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) Sempre protagonista di vicende un tantino sopra le righe, Vittorioè tornato a far parlare di sé ieri, quando ha pronunciato parole di condanna contro lain un video di sette minuti pubblicato su Facebook e rimosso subito dopo (ma che ha comunque ottenuto qualche centinaio di visualizzazioni). Il motivo dell’invettiva è da rimandare a una disavventura al: il critico d’arte, infatti, è stato tenuto “in stato di fermo” per più di mezz’ora in dogana mentre rientrava dal Film Festival di Locarno sabato scorso. Il motivo? Mentre era alla guida (ancora in territorio svizzero), l’autista di Vittorioavrebbe azionato la luceblu dell’per superare una colonna di macchine ferme a causa delintenso. L’episodio, ...

