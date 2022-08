Investito e ucciso sull’Appia a 11 anni | la zia | ‘Aveva sofferto tanto per la morte del padre | la vita è crudele’

(Di lunedì 8 agosto 2022) Non riusciranno mai a rassegnarsi al dolore, a darsi una spiegazione, a rispondersi a quei mille perché che da venerdì sera stanno ‘distruggendo’ la famiglia di Romeo, il bimbo di appena 11che è stato, nel territorio di Terracina. La tragedia vicino al ristorante la Capna, sotto l’ombra del maestoso Tempio di Giove. È lì che il piccolo è stato falciato da un’auto condotta da un ragazzo di Fondi, di 18appena compiuti, che sembrerebbe essere risultato positivo al test anti-droga: se così fosse, quindi, la sua posizione si aggraverebbe ulteriormente. Romeo mortoa 11Sono strazianti le parole di zia Sara, che al Messaggero ha messo nero su bianco tutto il suo dolore, la sua rabbia. E la sua ...

Si procede per omicidio stradale nei confronti del ragazzo, poco più che 20enne, che venerdì sera hasull'Appia, a Terracina nei pressi del Tempio di Giove Romeo G. . La mamma ...Terracina, bambino di 11 annisulle strisce: la folla cerca di linciare l'automobilista 18enne Romeo aveva solo undici anni. Nicolas ne ha pochi di più, appena 18. Entrambe le ...Romeo Golia stava attraversando la strada sulle strisce pedonali insieme alla mamma e alla zia. I funerali a Napoli nei prossimi giorni, appena la salma sarà messa a disposizione dei familiari da part ...Bimbo investito e ucciso a Terracina, l'autista positivo all'alcol test. Per il bambino napoletano Romeo Golia non c'è stato nulla da fare ...