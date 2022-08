Inter | Brozovic a rischio contro il Lecce | le ultime

MarcoBarzaghi : #Onana possibile titolare stasera! ??PROBABILE FORMAZIONE #InterLione di stasera INTER(3-5-2): #Onana; #Skriniar,… - edfootball__ : Ho sentito di un possibile approdo di Brozovic al Liverpool. L’Inter ha in casa un giocatore molto forte : “Lucian… - cmdotcom : #Inter , #Brozovic a rischio contro il #Lecce : gli aggiornamenti - ferrantelli94 : RT @GuarroPas: #Inter, #Brozovic ancora a parte in allenamento, il polpaccio non è ancora a posto. Non ci sono lesioni ma persiste il fasti… - ferrantelli94 : RT @barzacom_: ?Persiste l’affaticamento al polpaccio di #Brozovic che induce l’#Inter ad agire con cautela. 2 giorni di allenamenti a part… -

Non arrivano buone notizie per l'. Marcelorischia di saltare l'esordio in campionato di sabato sera a Lecce. Il croato, già out nell'amichevole di sabato a Pescara contro il Villarreal, oggi si è sottoposto ad esami ...L'arrivo di Asslani dà 'fiato' a, giocatore chiave nell' undici di Inzaghi; con il ...'day by day' agli stessi livelli che aveva fatto vedere ad Empoli anche in maglia nerazzurra - l'...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Il 13 agosto alle ore 20:45 si disputerà la gara Lecce-Inter di Serie A, in attacco Inzaghi riparte con il duo Lukaku-Lautaro ...