Insigne | “Addio al Napoli? Così è la vita | contento della scelta che ho fatto”

infoitsport : VIDEO | INSIGNE parla del Napoli: “ADDIO? HO UN SOLO RIMPIANTO!” - NapoliAddict : Insigne: “Seguirò le partite del Napoli”, cosa ha detto sull’addio di Koulibaly e Mertens! #Napoli… - infoitsport : Insigne: “Seguirò le partite del Napoli”, cosa ha detto sull’addio di Koulibaly e Mertens! - ilnapolionline : Insigne torna sull'addio al Napoli: 'Mi dispiace essere andato via' - - sportli26181512 : Insigne commenta l'addio al Napoli: 'Ho dato tutto': Dopo il primo gol col Toronto, Lorenzo Insigne ha commentato l… -

Calciomercato.com

'Ho organizzato tutto per vedere le partite del Napoli' Nonostante l'all'Italia,non vede l'ora che inizi la Serie A: ' Non vedo l'ora che inizi la Serie A per seguire il Napoli : sono ...Emigrato in Canada per una nuova avventura, ma con il Napoli sempre nel cuore. Lorenzoha già fatto innamorare i tifosi del Toronto, tra assist e anche la prima rete: l'ai partenopei non è stato facile e a pochi giorni dal via della Serie A l'attaccante ammette che a ... Insigne commenta l'addio al Napoli: 'Ho dato tutto' ForzAzzurri.net - Lorenzo Insigne parla del suo addio al Napoli L'ex Capitano del Napoli ora in forza al Toronto FC, Lorenzo Insigne, ha parlato del suo addio al club ...Emigrato in Canada per una nuova avventura, ma con il Napoli sempre nel cuore. Lorenzo Insigne ha già fatto innamorare i tifosi del Toronto, tra assist e anche la prima rete: l'addio ai partenopei non ...