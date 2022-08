Il fallo di mano di Chiellini e lo spirito del gioco

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 8 agosto 2022) Sabato sera in Utah Giorgioha letto male un rilancio lungo dalla difesa avversaria durante la partita tra i Los Angeles FC e i Real Salt Lake City. Il pallone, dopo aver rimbalzato pochi metri davanti a lui, lo ha scavalcato mentre il suo diretto avversario gli scattava alle spalle ormai libero. A quel punto però, con un gesto improvviso e raro – nel senso che potreste non vederne un altro uguale su un campo da calcio per molto tempo –ha fermato il pallone con le mani. Con tutte e due le mani. Livello di hype per? I suoi tifosi esultano per un’ammonizione ?#MLS #DAZN pic.twitter.com/4DkEU0NQtj — DAZN Italia (@DAZN IT) August 7, 2022 Ildel difensore italiano è stato accolto dai tifosi presenti allo stadio avversario con uno strano boato, a metà tra lo stupito e il divertito, ...