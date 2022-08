Grande schermo. L'Europa (quasi) unita da un canale tv (Di lunedì 8 agosto 2022) Arte, l’emittente voluta da Mitterrand e Kohl, ha prodotti di qualità destinati all’intero continente. Ma in Italia, dove spopolano montanari etilici e professori egotisti, chi lo sa? Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 agosto 2022) Arte, l’emittente voluta da Mitterrand e Kohl, ha prodotti di qualità destinati all’intero continente. Ma in Italia, dove spopolano montanari etilici e professori egotisti, chi lo sa?

RaiNews : Il cinema italiano piange un grande attore, aveva lavorato sul grande schermo anche con Moretti e Avati… - HuffPostItalia : Grande schermo. L'Europa (quasi) unita da un canale tv - GioRomanoPress : RT @TgrRaiMolise: #cultura #spettacolo Grande successo di pubblico e di critica per la ventesima edizione di #MoliseCinema a #Casacalenda c… - TgrRaiMolise : #cultura #spettacolo Grande successo di pubblico e di critica per la ventesima edizione di #MoliseCinema a… - sillypsyduck_ : Magari un bell’orgione… in una serie tranquillissima che parla della vita di campagna… insomma… un live action di H… -