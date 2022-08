Giorgia Meloni confessa il suo legame con Morgan | Ci scriviamo

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 8 agosto 2022) Sembra proprio che la principale candidata della coalizione di destra per la Presidenza del Consiglio dei Ministri sia. Ultimamente, però, sono emerse alcune indiscrezioni sconvolgenti sul ruolo dinella sua campagna elettorale. Vediamo cosa c’è di vero Da quando Mario Draghi ha comunicato che non sarà più premier, la campagna elettorale è entrata in una fase molto concitata. Il dentro e fuori di Carlo Calenda dalla coalizione capitanata da PD, ad esempio, rivela quanto turbolenta sia questa fase. I pentastellati, inoltre, stanno dando prova di non essere per nulla coesi. Dalla loro costola, infatti, è nata “Insieme per il futuro” che ha intenzione di aprirsi al dialogo con Letta. La base capitanata da Conte, invece, non sembra essere assolutamente della stessa opinione. Grande confusione, quindi regna sovrana ...