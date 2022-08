Formicolio delle dita | Attenzione a questo sintomo | potresti subire un deficit motorio

Leggi su ck12

(Di lunedì 8 agosto 2022) È necessario prestareanche a sintomi comuni come ilallemani: potrebbe essere necessario intervenire con la chirurgia.alle(fonte pexels)D’estate è facile ravvisare un gonfiore persistente agli arti, accompagnato spesso da fastidiosi formicolii alledi mani e piedi. Le temperature alte possono infatti procurare gonfiore e tensioni dolorose della pelle, sintomi piuttosto comuni durante le giornate più torride. In caso di ripetuta sensazione diallemani, però, occorre approfondire il quadro clinico. Potrebbe essere in atto una sindrome del tunnel carpale.allee tunnel ...