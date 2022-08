Elezioni: Calenda, 'l'accordo l'ha rotto Letta' (Di lunedì 8 agosto 2022) Roma, 8 ago (Adnkronos) - "L'accordo l'ha rotto Enrico Letta", che "ha firmato con noi un patto che diceva una cosa e poi ha firmato un altro patto con forze che dicono l'opposto e io l'avevo avvertito per tempo he così sarebbe stato, cioè che in questo modo non era possibile presentarsi, con una coalizione che diceva tutto e il contrario di tutto". Lo ha detto Carlo Calenda al Tg1. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) Roma, 8 ago (Adnkronos) - "L'l'haEnrico", che "ha firmato con noi un patto che diceva una cosa e poi ha firmato un altro patto con forze che dicono l'opposto e io l'avevo avvertito per tempo he così sarebbe stato, cioè che in questo modo non era possibile presentarsi, con una coalizione che diceva tutto e il contrario di tutto". Lo ha detto Carloal Tg1.

AlexBazzaro : Non c’è nessun terzo polo. Renzi e Calenda sono una stampella esterna del Pd con il quale sono pronti ad allearsi d… - AnnalisaChirico : La strategia di Enrico Letta - stiamo con Fratoianni&Bonelli per i numeri, con Calenda per la politica- convincerà… - Agenzia_Ansa : Calenda: 'Non intendo andare avanti con l'alleanza con il Pd. Non mi sento a mio agio con questo, non c'è dentro co… - mario_s : @pietrom79 No, tant'è che ha privilegiato l'accordo con Calenda, condividendo con lui un programma al contrario di… - MarkAlright : RT @trescogli: Le manovre di #Calenda e #Renzi in vista delle #elezioni (da guardare fino alla fine...) -