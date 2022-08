E’ morta Olivia Newton-John | la star di Grease

(Di lunedì 8 agosto 2022)Lutto nel mondo del cinema. L’attrice, celebre in tutto il mondo per il ruolo di Sandy Olsson in, è venuta a mancare a 73 anni. Lottava da quasi 30 anni contro un cancro al seno. “La signorapacificamente nel suo ranch nel sud della California questa mattina, circondata da familiari e amici“ ha scritto il maritoEasterling su Facebook, ricordando anche la battaglia avviata dalla moglie: “è stata un simbolo di trionfi e speranza per oltre 30 anni, condividendo il suo percorso con il cancro al seno. La sua ispirazione nella guarigione e l’esperienza pionieristica con la medicina ...

fanpage : ??ULTIM'ORA È morta Olivia Newton - John, la protagonista di Grease aveva 73 anni: - Agenzia_Ansa : FLASH | E' morta Olivia Newton John. L'attrice, 73 anni, era malata da tempo di cancro #ANSA - MediasetTgcom24 : Lutto nel cinema, è morta Olivia Newton-John: la star di Grease aveva 73 anni #olivianewtonjohn #grease - dolce_menta : RT @pennaeobiettivo: L'attrice Olivia Newton-John è morta all'età di 73 anni. Era malata da tempo di cancro. Ciao Sandy, fa buon viaggio!… - Profilo3Marco : RT @MorningNewsTv: Addio a Olivia Newton-John, la Sandy di 'Grease' è morta a 73 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro ?? A domani… -

Poi provate a ballare sugli zoccoli come Sandy (Newton - Johnlunedì a 73 anni). A farvi da soli i succhiotti sul collo come Rizzo. O a fingervi liceali credibili anche se andate per i ......che le democraziefigli diventino per età della Russia ieri era in Sudafrica oggi sto in Congo Ruanda l'attriceNewton John che interpreta Sandy al fianco di John Travolta in Grease èall'...John Travolta è stato tra i primi a omaggiare Olivia Newton-John dopo la sua scomparsa: ecco le parole dell'attore.La nipote di Olivia Newton-John parla dell'ultima settimana di vita della star di Grease, svelando che non aveva affatto paura della morte ...