Dopo l’operazione a Gaza cambierà qualcosa tra Israele e mondo arabo? (Di lunedì 8 agosto 2022) L’ultimo raid israeliano è stato compiuto nella serata di domenica, alle 23:51. Pochi minuti Dopo è entrato in vigore un cessate il fuoco che ha messo in pausa (tattica) l’ennesimo scontro tra Israele e i gruppi militanti della Striscia di Gaza. Ci sono state alcune violazioni nella notte, alcuni razzi lanciati in aree per lo più disabitate, ma l’intesa regge. Israele ha ringraziato pubblicamente l’Egitto per il ruolo di contatto svolto. Il Cairo ha mediato lo stop dei combattimenti che duravano da tre giorni. Probabilmente, se la situazione resterà ferma nei prossimi giorni il cessate il fuoco evolverà in una tregua più strutturata. Il governo israeliano rivendica di aver colpito tutti gli obiettivi che aveva pianificato, uccidendo 25 terroristi del Jihad islamico palestinese (PIJ, il gruppo protagonista di questi ... Leggi su formiche (Di lunedì 8 agosto 2022) L’ultimo raid israeliano è stato compiuto nella serata di domenica, alle 23:51. Pochi minutiè entrato in vigore un cessate il fuoco che ha messo in pausa (tattica) l’ennesimo scontro trae i gruppi militanti della Striscia di. Ci sono state alcune violazioni nella notte, alcuni razzi lanciati in aree per lo più disabitate, ma l’intesa regge.ha ringraziato pubblicamente l’Egitto per il ruolo di contatto svolto. Il Cairo ha mediato lo stop dei combattimenti che duravano da tre giorni. Probabilmente, se la situazione resterà ferma nei prossimi giorni il cessate il fuoco evolverà in una tregua più strutturata. Il governo israeliano rivendica di aver colpito tutti gli obiettivi che aveva pianificato, uccidendo 25 terroristi del Jihad islamico palestinese (PIJ, il gruppo protagonista di questi ...

Dom90Vit : @Mauro_Gilli @Lojero_Mattia Queste misure avrebbero molto probabilmente evitato lo scontro bellico. Dopo l'inizio… - rainboyfriends : RT @ciotolato: A me è venuta una pancia simile dopo l'operazione. Oltre a una cicatrice enorme. Ho sempre avuto la pancia piatta. Accettare… - AdrianoCrosato : @FBiasin Dopo l’operazione Pogba si sapeva da mo’ - Fabri71CT : RT @ciotolato: A me è venuta una pancia simile dopo l'operazione. Oltre a una cicatrice enorme. Ho sempre avuto la pancia piatta. Accettare… - AuroraImmacola1 : RT @ciotolato: A me è venuta una pancia simile dopo l'operazione. Oltre a una cicatrice enorme. Ho sempre avuto la pancia piatta. Accettare… -