CorriereAlbaBra : Sono 674 i nuovi casi di Covid in Piemonte, con un tasso di positività del 7,7% rispetto ai 8.789 tamponi eseguiti,… - Ansa_Piemonte : Covid: 674 nuovi casi in Piemonte, positività al 7,7%. Salgono a 488 i ricoveri ordinari, scendono a 12 in intensiv… - SkyTG24 : Covid #Piemonte, il bollettino: 674 casi su 8.789 tamponi - solops : Coronavirus COVID-19 Piemonte, i dati dell’8 agosto 2022: +674 nuovi casi, nessun decesso - quotidianopiem : Coronavirus COVID-19 Piemonte, i dati dell’8 agosto 2022: +674 nuovi casi, nessun decesso -

Sonoi nuovi casi diin Piemonte, con un tasso di positività del 7,7% rispetto ai 8.789 tamponi eseguiti, di cui 8.467 antigenici. Risulta dai dati dell'aggiornamento quotidiano dell'8 agosto ...BollettinoItalia, i dati regione per regione Di seguito i dati riportati nella dashboard del ... 1.579.354 (129.291) (710) Puglia: 1.418.393 (45.675) (752) Piemonte: 1.399.274 (42.132) () ...'Gli hotel sono tenuti a non alzare i prezzi degli alloggi, a non aumentarli in modo dissimulato e a non rifiutare le richieste dei turisti di prolungare il loro soggiorno - ha detto Ye Kaizhong, vice ...Sono 488 le persone ricoverate nei reparti ordinari (+11) mentre sono 12 quelle in terapia intensiva (-1). Non sono stati registrati decessi Sono 674 i nuovi casi di Covid registrati in Piemonte, con ...