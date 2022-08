Concorsi Forze Armate | 456 Allievi Marescialli | rettifica in Gazzetta

Leggi su leggioggi

(Di lunedì 8 agosto 2022) *aggiornamento dell’8/08/2022: pubblicato nellaUfficiale dell’8 agosto 2022 l’avviso didel bando relativo aiper 456delle. Le modifiche riguardano il tirocinio, al quale potranno accedere gli idonei alle prove precedenti nel numero di: 204 concorrenti per le «categorie/specialità varie» e coloro che riporteranno lo stesso punteggio del 204° candidato; i primi 16 concorrenti per la «Categoria/Specialita’ Infermiere – SS/I» e coloro che riporteranno lo stesso punteggio del 16° candidato. Si rimanda all’avviso per conoscere nel dettaglio tutte le novità. Leggi l’avviso diNellaUfficiale n. 22 del 18 marzo 2022 è stato pubblicato il bando relativo ai ...