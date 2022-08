Claudio Baglioni alla Reggia di Caserta | biglietti per Un’Estate Da Re

(Di lunedì 8 agosto 2022) Si terranno due concerti didi: al via la prevendita deida oggi, lunedì 8 agosto. Il doppio evento live difa parte della rassegnaDa Re, la chiuderà a settembre. Due le date speciali del cantautore amato da tutte le generazioni: il 17 e 18 settembre alle ore 21:00,chiuderà l’edizione 2022 della rassegna di musica della Regione Campania. La location sarà la splendida cornice dei cortili delladi, accessibili ad un ristretto gruppo di fan che acquisteranno i, disponibili in prevendita da oggi.per...

