Chiuse parlamentarie M5S | restano fuori Casalino e Di Battista

ROMA (ITALPRESS) – Si è chiuso alle ore 14 il termine per la presentazione delle proposte di autocandidatura alle "parlamentarie" per gli iscritti al M5S. "Quasi duemila cittadini hanno scelto di autocandidarsi per correre con il Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni politiche: 1.165 per la Camera, 708 per il Senato e 49 per la circoscrizione Esteri", fa sapere il Movimento in un post su Facebook. Da quanto si apprende non parteciperanno nè Rocco Casalino nè Alessandro Di Battista. Il primo, dopo un primo momento nel quale sembra avesse deciso di scendere in campo, avrebbe invece preferito continuare nella sua esperienza nell'ambito della comunicazione del presidente Giuseppe Conte. Per quanto riguarda Di Battista, invece, non avrebbe formalizzato la sua iscrizione al Movimento per partecipare al voto online.

