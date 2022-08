Baby gang, Salvini: "Via il motorino e no patente a 18 anni per chi si macchia di crimini" (Di lunedì 8 agosto 2022) Roma, 08 agosto 2022 "Proporremo il ritiro immediato del motorino e di ritardare il conseguimento della patente per i giovani minorenni coinvolti negli episodi di violenza. Se ti macchi di crimini, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 8 agosto 2022) Roma, 08 agosto 2022 "Proporremo il ritiro immediato dele di ritardare il conseguimento dellaper i giovani minorenni coinvolti negli episodi di violenza. Se ti macchi di, ...

elio_vito : Il problema non è tanto che Salvini vuole combattere un fenomeno grave come le baby gang togliendo la patente ma ch… - matteosalvinimi : ?? PROPOSTA DELLA LEGA PER FERMARE L'EMERGENZA BABY GANG Per arginare il fenomeno delle baby gang proporremo di ri… - Affaritaliani : Baby gang, Salvini: 'Via il motorino e no patente a 18 anni per chi si macchia di crimini' - Patrixros : RT @LaPrimaManina: Ci daranno il ponte sullo stretto, 1000 euro di pensione, dentiere gratis, blocco navale, flat tax, no patenti a baby ga… - mrobnfcio : @xhslyr la baby gang a 21 anni? ma sai parlare? -