Voleva essere Chef Rubio: si è spento a 14 anni e i genitori ancora non sanno perché (Di domenica 7 agosto 2022) Il bimbo, che Voleva essere come Chef Rubio, è deceduto all’età di 14 anni ed i genitori non ne sanno ancora il motivo. Il padre del bimbo Tarzan Saiti, 37 anni, non riesce a darsi pace per la morte del figlio, morto folgorato dopo aver toccato il cancello del condominio in via Regalbuto 8, alla L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di domenica 7 agosto 2022) Il bimbo, checome, è deceduto all’età di 14ed inon neil motivo. Il padre del bimbo Tarzan Saiti, 37, non riesce a darsi pace per la morte del figlio, morto folgorato dopo aver toccato il cancello del condominio in via Regalbuto 8, alla L'articolo proviene da CheSuccede.it.

matteosalvinimi : Ma non è finita qui! Qualche giorno fa aveva aggredito dei carabinieri perché voleva un posto dove essere ospitato.… - marattin : Si tratta di una prima realizzazione di quello che si voleva fare con La Buona Scuola: i docenti non sono tutti ugu… - rtl1025 : ?? Una donna di 48 anni è ricoverata in terapia intensiva a #Cremona dopo essere stata accoltellata durante una lite… - cutedrivers : @fast_hearts Non voleva essere da meno di Charles ?? - EroPrete : @CanonicoPenale Ma quel che percepiamo è importante. La prima affermazione trova ispirazione nelle storie bibliche… -