Torre a Mare: stasera “Pirati in terrazza” Bari (Di domenica 7 agosto 2022) Di seguito il comunicato: Si annuncia come la festa più divertente, ma anche più gustosa dell’estate: quella che domenica 7 agosto animerà la terrazza sulla spiaggia del “White Bar” di Torre a Mare (Bari). Che verrà arrembata da uno stuolo di corsari in vena di saccheggi sì, ma dei piatti preparati per l’occasione da Ojisan, cuoco di cucina giapponese specializzato in piatti di manga e anime – i tipici cartoni animati del Paese del Sol Levante – che porta in giro questo spettacolo particolarissimo in tutta Italia. La festa, neanche a dirlo, si chiama “Pirati in terrazza”, cena- spettacolo ispirata a uno dei manga più amati in assoluto, “One piece”, opera di Eiichiro Oda che ha venduto 500 milioni di copie in tutto il mondo e può contare su uno sconfinato numero di appassionati che ... Leggi su noinotizie (Di domenica 7 agosto 2022) Di seguito il comunicato: Si annuncia come la festa più divertente, ma anche più gustosa dell’estate: quella che domenica 7 agosto animerà lasulla spiaggia del “White Bar” di). Che verrà arrembata da uno stuolo di corsari in vena di saccheggi sì, ma dei piatti preparati per l’occasione da Ojisan, cuoco di cucina giapponese specializzato in piatti di manga e anime – i tipici cartoni animati del Paese del Sol Levante – che porta in giro questo spettacolo particolarissimo in tutta Italia. La festa, neanche a dirlo, si chiama “in”, cena- spettacolo ispirata a uno dei manga più amati in assoluto, “One piece”, opera di Eiichiro Oda che ha venduto 500 milioni di copie in tutto il mondo e può contare su uno sconfinato numero di appassionati che ...

ninotelia1 : RT @Puglialover: Il mare ?? sempre ?? Torre Sant'Andrea ?? adesso ???? ?? mia - Tagota14 : RT @Davydbox: Mi sporgerò dalla torre di un castello costruito per difendersi dalle invasioni nemiche. Scenderò solo per leggere i diari de… - tomaupas91 : o’ mar for per le strade di torre a mare un sogno che si avvera - DaniloCedro : #nofilter #tramonto #sunset #holiday #vacanze #mare #salento @ Torre San Giovanni - otherside1993 : Vabbè, se non lo avete ancora capito… #nonveniteinpuglia #lizzano #torresgarrata #mare #relax @ Torre Sgarrata -