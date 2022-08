Si tuffa in piscina e sbatte la testa: morto 32enne (Di domenica 7 agosto 2022) Un tuffo in piscina. Un sabato sera con gli amici, quelli di sempre. La festa che si trasforma in tragedia. Lui, Angelo Moscaritolo, 32enne di Minturno, in provincia di Latina, che dopo il tuffo non riemerge subito, sembra essersi fatto male. Ha sbattuto forte la testa. Un colpo che risulterà fatale. Tragedia a Formia Tutto è iniziato ieri sera a Formia. Angelo ieri sera era andato a Sperlonga in discoteca, al Tiberio Club. Poi, per finire la serata, il gruppo si era diviso: lui era andato a casa di un amico, in via Mar Tirreno, in località Santo Janni. La decisione era stata presa anche perché l’amico aveva la piscina, così si poteva fare un bagno insieme ad altri amici. “Faccio l’ultimo tuffo, poi torniamo a casa” Visto il caldo, si era deciso di fare il bagno. Tuffi, scherzi, risate. Ad un tratto, visto che si era ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 7 agosto 2022) Un tuffo in. Un sabato sera con gli amici, quelli di sempre. La festa che si trasforma in tragedia. Lui, Angelo Moscaritolo,di Minturno, in provincia di Latina, che dopo il tuffo non riemerge subito, sembra essersi fatto male. Ha sbattuto forte la. Un colpo che risulterà fatale. Tragedia a Formia Tutto è iniziato ieri sera a Formia. Angelo ieri sera era andato a Sperlonga in discoteca, al Tiberio Club. Poi, per finire la serata, il gruppo si era diviso: lui era andato a casa di un amico, in via Mar Tirreno, in località Santo Janni. La decisione era stata presa anche perché l’amico aveva la, così si poteva fare un bagno insieme ad altri amici. “Faccio l’ultimo tuffo, poi torniamo a casa” Visto il caldo, si era deciso di fare il bagno. Tuffi, scherzi, risate. Ad un tratto, visto che si era ...

