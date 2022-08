Moto3: Foggia trionfa a Silverstone, out Guevara e Garcia (Di domenica 7 agosto 2022) Al termine dei 17 giri previsti sul circuito di Silverstone Dennis Foggia ha tagliato per primo il traguardo , dopo aver condotto una gara magistrale che l'ha visto più volte occupare la prima ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 7 agosto 2022) Al termine dei 17 giri previsti sul circuito diDennisha tagliato per primo il traguardo , dopo aver condotto una gara magistrale che l'ha visto più volte occupare la prima ...

SkySportMotoGP : ???? A SILVERSTONE VITTORIA DI DENNIS FOGGIA ? Tante cadute nel finale I RISULTATI ? - MRC_typing : Oggi Bagnaia in MotoGP e Foggia in Moto3 non sono rientrati pienamente per la lotta Mondiale, ma almeno si sono gua… - sportli26181512 : Moto3, Foggia dopo la vittoria a Silverstone: 'Ultimo giro da paura, resto concentrato': Tanta gioia per Dennis Fog… - zazoomblog : Moto3 Dennis Foggia: “Volevo la vittoria a tutti i costi ci credevo anche a -70 ed ora il Mondiale è riaperto” -… - SavvatoreV : RT @SkySportMotoGP: ???? A SILVERSTONE VITTORIA DI DENNIS FOGGIA ? Tante cadute nel finale I RISULTATI ? -