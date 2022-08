Milan, il report di oggi: 7-1 alla Pergolettese, allenamento martedì (Di domenica 7 agosto 2022) Il report della giornata di oggi diffuso dal Milan sul sito ufficiale: 7-1 alla Pergolettese nel test, prossimo allenamento martedì 9 agosto Leggi su pianetamilan (Di domenica 7 agosto 2022) Ildella giornata didiffuso dalsul sito ufficiale: 7-1nel test, prossimo9 agosto

