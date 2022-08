Milan, i 10 giocatori più presenti nella storia (Di domenica 7 agosto 2022) Il Milan, contro ogni pronostico, ha vinto il diciannovesimo scudetto della sua storia. Per questa occasione, dopo aver analizzato i 10 migliori marcatori del Milan, stiliamo la lista dei 10 giocatori più presenti. Una folta colonia di giocatori italiani, ben nove, contornata da un solo olandese nella graduatoria. : dalla posizione 10 alla 6 10) Cesare Maldini (412): ovviamente non può che essere la dinastia Maldini ad aprire la classifica dei giocatori più presenti del Milan. Nel 1963 alza la prima Coppa dei Campioni rossonera, trionfando sul Benfica di Eusebio. Vince inoltre 4 campionati e resta a Milano per 12 stagioni, prima di chiudere la carriera al Torino. 9) Angelo Anquilletti (418): un nome ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 7 agosto 2022) Il, contro ogni pronostico, ha vinto il diciannovesimo scudetto della sua. Per questa occasione, dopo aver analizzato i 10 migliori marcatori del, stiliamo la lista dei 10più. Una folta colonia diitaliani, ben nove, contornata da un solo olandesegraduatoria. : dalla posizione 10 alla 6 10) Cesare Maldini (412): ovviamente non può che essere la dinastia Maldini ad aprire la classifica deipiùdel. Nel 1963 alza la prima Coppa dei Campioni rossonera, trionfando sul Benfica di Eusebio. Vince inoltre 4 campionati e resta ao per 12 stagioni, prima di chiudere la carriera al Torino. 9) Angelo Anquilletti (418): un nome ...

