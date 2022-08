Messi, che gol in rovesciata! L’argentino protagonista in Clermont-PSG | VIDEO (Di domenica 7 agosto 2022) Il prossimo weekend inizia la Serie A, ma in attesa di vedere le squadre italiane in campo ci pensano i campionati esteri a regalare spettacolo con le prime partite della nuova stagione. Ieri ha esordito in Ligue 1 il PSG di Leo Messi che è riuscito a rendersi subito protagonista in un match vinto dalla squadra parigina per 5-0 allo Stade Gabriel Montpied contro il Clermont. La leggenda argentina ha segnato una splendida doppietta, mettendo a segno il gol della partita, facendo impazzire tutti i fan e tifosi del PSG: Leandro Paredes ha trovato il suo connazionale tutto solo in area, con la porta alle sue spalle. Messi ha tirato la palla in aria prima di eseguire un brillante calcio in testa, girando la palla su Mory Diaw nella rete del Clermont. Neymar ha poi fornito un quarto per ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 7 agosto 2022) Il prossimo weekend inizia la Serie A, ma in attesa di vedere le squadre italiane in campo ci pensano i campionati esteri a regalare spettacolo con le prime partite della nuova stagione. Ieri ha esordito in Ligue 1 il PSG di Leoche è riuscito a rendersi subitoin un match vinto dalla squadra parigina per 5-0 allo Stade Gabriel Montpied contro il. La leggenda argentina ha segnato una splendida doppietta, mettendo a segno il gol della partita, facendo impazzire tutti i fan e tifosi del PSG: Leandro Paredes ha trovato il suo connazionale tutto solo in area, con la porta alle sue spalle.ha tirato la palla in aria prima di eseguire un brillante calcio in testa, girando la palla su Mory Diaw nella rete del. Neymar ha poi fornito un quarto per ...

CB_Ignoranza : Leo Messi che segna in rovesciata alla prima di campionato col PSG è la cosa più bella che vedrete in questo caldo… - elisatoffoli : Ci siamo messi a cantare e suonare tutti in cerchio, nella cava di Matera, dove ottomila anni fa hanno estratto il… - matteosalvinimi : Un bellissimo esempio. Questi stipendi extra, come gli straordinari o i premi di produttività che verranno dati ai… - dusanlarue : @juanito92x Se vendiamo anche Cuadrado che è l’unico terzino decente siamo messi male in quel ruolo - AlbertaBruciati : @La_manina__ Potete dire quello che volete…ma Renzi vi ha messi davanti i vs cadaveri e ora fate di tutto per dargl… -