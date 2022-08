Mercato Bologna | una big di Premier su Arnautovic | la risposta del club

(Di domenica 7 agosto 2022) Sono giorni intensissimi in casa, con ildegli attaccanti sempre più nel vivo. Come da diversi giorni ormai, sono continui i contatti con la Roma di José Mourinho per Eldor Shomurodov, da tempo obiettivo primario dell’attacco rossoblu; al momento però mancherebbe ancora l’accordo per quanto riguarda la formula del trasferimento, con i giallorossi che vorrebbero inserire l’obbligo di riscatto. Stando a quanto riportato da “Sky Sport“, nelle ultime ore sarebbe inoltre arrivata un’offerta dallaLeague per Marko. Il Manchester United di Erik Ten Hag infatti, sembrerebbe fortemente interessato all’attuale n°9 della formazione allenata di Sinisa Mihajlovic.Manchester UnitedNell’ultima stagione con la maglia del ...

erporomarchese : RT @PagineRomaniste: #Shomurodov ad un passo dal #Bologna: accettato l'obbligo di riscatto condizionato al rendimento #ASRoma #calciomerc… - ciccia61 : RT @ilRomanistaweb: ?? Mercato #Roma: una cessione libera #Belotti, #Shomurodov e #Perez ai saluti L'uzbeko vicino al #Bologna, lo spagnolo… - siamo_la_Roma : ?? #Shomurodov in uscita ?? Il #Bologna deve prima risolvere il caso #Arnautovic ?? La situazione di mercato #ASRoma - Carlino_Bologna : Fortitudo Bologna mercato, è il turno di Cucci - Gedeo : RT @ZO_it: Le #news di #calciomercato di #Zerocinquantuno sono presentate da #Sphaera - Web & Communication ?? #Arnautovic #ManchesterUnite… -

Auto e Moto d'Epoca trasloca da Padova a. Accordo da 5 mln tra BolognaFiere, Padova Hall e ...da apporre alle vetrine con la dicitura 'Bottega e attività storica del Lazio' oppure 'e ...si rivela invece solo leggermente più economica (3.177 euro/mq). A Genova, infine, i valori ... riduce l'attuale potere d'acquisto dei cittadini e innalza i valori didegli immobili in ...Con 57 casi di vaiolo accertati l’Emilia Romagna è la terza regione in Italia per numero di contagi: in arrivo 600 dosi di vaccino dall’Istituto superiore di Sanità. Febbre del Nilo, casi sotto contro ...Mentre si va delineando un roster di un certo peso per una Fortitudo Bologna partita per buona ultima sul mercato (ieri ufficializzato Alessandro Panni, stamani Valerio Cucci), rimane ancora ...