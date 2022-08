LIVE MotoGP | GP Gran Bretagna in DIRETTA | Bagnaia in testa!!! 6° Quartararo

Leggi su oasport

(Di domenica 7 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-4DE SORPASSO DI BASTIANINI!!! E’ sesto Enea alle spalle di Martin, mentrecomanda sempre davanti a Miller e Rins. Vinales è quarto ora davanti a Martin. -5 Martin si prende la quarta posizione ai danni di Vinales, mentre bellissimo duello trae Bastianini per la sesta posizione. In tutto questo, comandacon Miller negli scarichi. -6 Le due Ducati ufficiali davanti cone Miller, settimo Bastianini negli scarichi di! Si stende Mir in curva-4! -7 MILLER!!! Seconda posizione per l’australiano che infila Rins.Attenzione che lo spagnolo della Suzuki è ora marcato stretto da Vinales. Bastianini è inde rimonta in ottava posizione! -7 Non ce la fa ...