LIVE Canoa velocità, Mondiali 2022 in DIRETTA: Carlo Tacchini a caccia del podio nel K1 1000 (Di domenica 7 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.52: Dopo una prima giornata piuttosto deludente l’Italia ci riprova a dare l’assalto al podio e a non restare a secco di medaglie con Giacomo Cinti che è al via della finale del K1 uomini 200 e con Carlo Tacchini che è tra i grandi favoriti del C1 1000 15.48: Si assegnano ben 18 titoli nelle due sessioni di gare, 14 nella Canoa sprint e 4 nelle lunghe distanze nella sessione serale. 15.45: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta e ultima giornata di gare dei Mondiali di Canoa velocità in programma ad Halifax in Canada Programma, orari, tv, streaming ed italiani in gara domenica 7 agosto – La cronaca della ... Leggi su oasport (Di domenica 7 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.52: Dopo una prima giornata piuttosto deludente l’Italia ci riprova a dare l’assalto ale a non restare a secco di medaglie con Giacomo Cinti che è al via della finale del K1 uomini 200 e conche è tra i grandi favoriti del C115.48: Si assegnano ben 18 titoli nelle due sessioni di gare, 14 nellasprint e 4 nelle lunghe distanze nella sessione serale. 15.45: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alladella quinta e ultima giornata di gare deidiin programma ad Halifax in Canada Programma, orari, tv, streaming ed italiani in gara domenica 7 agosto – La cronaca della ...

