La politica non va in vacanza: scadenze anche a Ferragosto (Di domenica 7 agosto 2022) Le prime elezioni estive della storia repubblicana costringono i partiti a cancellare le ferie e a correre per la presentazione delle liste. E potrebbe anche diventare la normalita' visto che in ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 7 agosto 2022) Le prime elezioni estive della storia repubblicana costringono i partiti a cancellare le ferie e a correre per la presentazione delle liste. E potrebbediventare la normalita' visto che in ...

giorgio_gori : Sostenere che #Renzi, da segretario, abbia tentato di “affondare” il #Pd, offende non lui, ma la verità e la nostra… - ItaliaViva : Oggi il Pd attacca violentemente @matteorenzi . Noi facciamo politica e non viviamo di rancori personali: pensiamo… - christianrocca : Non c’è alcuna ragione politica e programmatica perché @matteorenzi e @CarloCalenda non siano nello stesso schieram… - IMestolo : @Stefania_ricci9 @AStramezzi Recentemente,ad una manifestazione a Forli, ha parlato un paziente che era in terapia… - elleeffe68 : RT @PasqualeLongo2: @BramucciEmilia @cavetibi Diciamo anche a tutti che noi riformisti non siamo dei seguaci di Matteo Renzi, ma siamo una… -