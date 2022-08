Jane Fonda in gran forma per il debutto di H&M Move (Di domenica 7 agosto 2022) H&M ha presentato il suo nuovo brand, H&M Move. La campagna di lancio ha come protagonista la grande attrice Jane Fonda. La collezione, che ha debuttato il 4 agosto, propone un abbigliamento sportivo adatto a tutti per dare a più persone la possibilità di fare attività fisica. La star statunitense e regina del fitness ha Leggi su periodicodaily (Di domenica 7 agosto 2022) H&M ha presentato il suo nuovo brand, H&M. La campagna di lancio ha come protagonista lade attrice. La collezione, che ha debuttato il 4 agosto, propone un abbigliamento sportivo adatto a tutti per dare a più persone la possibilità di fare attività fisica. La star statunitense e regina del fitness ha

blogcupoftea : Jane Fonda parla della sua esperienza per lanciare un messaggio di body positivity - Roby_Passarelli : Luck: abbiamo parlato con Jane Fonda, Simon Pegg e la crew del film animato - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Jane Fonda torna nel fitness, testimonial per stile 'movewear' #ANSA - jornalistavitor : RT @repubblica: Jane Fonda pentita del lifting al viso: 'Non voglio apparire deformata' [di Giovanni Gagliardi] - infoitsalute : Jane Fonda, 85 anni, torna all'aerobica per la campagna adv di H&M -