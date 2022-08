Gaza | intesa sul cessate il fuoco Tregua tra Israele e la Jihad

(Di domenica 7 agosto 2022) Il portavoce dellaislamica palestinese, Muhammad al-Hindi, ha riferito che è stato raggiunto un accordo per ililcon. Ne dà notizia il Jerusalem Post. Venerdìha lanciato l'operazione denominata Breaking Dawn contro laislamica. Ililmediato dall'Egitto trae laislamica entrerà in vigore alle 23:30. Lo hanno dichiarato fonti dell'organizzazione militante palestinese ad Haaretz. Secondo il ministero della Salute finora nell'operazione sono morti almeno 41 palestinesi. L'annuncio di unilmediato dall'Egitto trae laislamica palestinese era stato ...

OttobreInfo : RT @PagineEsteri: #Gaza. Possibile cessate il fuoco. Da Gaza spiegano che si sta lavorando ad un accordo ma le testimonianze sono contras… - PagineEsteri : #Gaza. Possibile cessate il fuoco. Da Gaza spiegano che si sta lavorando ad un accordo ma le testimonianze sono c… -

... quattro giorni dopo averla siglata, la fine dell'con il Pd. Eppure, Carlo Calenda dai suoi ... Dall'Ucraina a Taiwan, dalla striscia diall'estremismo che torna a crescere in Africa e ...Dall'Ucraina a Taiwan, dalla striscia diall'estremismo che torna a crescere in Africa e ... Stando all'umore di ieri, quando ha saputo che Letta aveva raggiunto l'con Fratoianni e Bonelli, ...Il portavoce della Jihad islamica palestinese, Muhammad al-Hindi, ha riferito che è stato raggiunto un accordo per il cessate il fuoco ...“Il nemico del mio nemico è mio amico”. Applicate questo vecchio assunto allo scenario di Gaza e scoprirete che Israele e Hamas hanno l’interesse comune di contenere la Jihad islamica. Illuminante a t ...