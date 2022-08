Covid | contagi in risalita in Campania | una nuova vittima

(Di domenica 7 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 2698 i positivi del giorno insu 14.332 test effettuati, per un indice dio pari al 18,82%, in crescita di oltre un punto rispetto al dato di ieri. Si registra un decesso. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 23 (+1 rispetto al dato di ieri). Calano invece i posti letto di degenza occupati: sono 512 (-7 nelle ultime ventiquattro ore, ieri erano 519). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

repubblica : L'ultimo mistero del Covid: i contagi scendono, ma i morti aumentano - fisco24_info : Covid oggi Sardegna, 530 contagi e nessun morto: bollettino 7 agosto: (Adnkronos) - I dati della regione… - Nutizieri : Covid Emilia-Romagna, il bollettino di oggi 7 agosto: 2.467 contagi, 6 morti - telodogratis : Covid oggi Toscana, 1.329 contagi e 5 morti: bollettino 7 agosto - telodogratis : Covid oggi Sardegna, 530 contagi e nessun morto: bollettino 7 agosto -

Sono 1.329 i nuovida coronavirus oggi 5 agosto in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino- 19. Si registrano altri 5 morti. Con i nuovi casi registrati nelle ultime ventiquattro ore, 301 ...... con i nuovi dati- 19 aggiornati in base alle rilevazioni delle ultime 24 ore. Nuovo appuntamento giornaliero con l'analisi dei dati relativi a decessi,e guariti in quella che è stata ...In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3.547.228 (+5.206). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 507.373 (+962) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri rel ...Moderazione dei commenti attiva. Il tuo commento non apparirà immediatamente. I commenti di questo blog non sono moderati nella fase di inserimento, ma Salernonotizie si riserva la facoltà di cancella ...