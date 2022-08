“Che imbarazzo”. Rettore e Ditonellapiaga, è successo durante l’ultimo concerto: fan sconvolti (Di domenica 7 agosto 2022) La loro chimica potrebbe essere durata davvero molto poco. Aria di crisi tra Donatella Rettore e Ditonellapiaga. Le due cantanti italiane infatti, hanno tentato in tutti i modi per allontanare i rumor che parlavano di loro litigate nel backstage dell’Ariston. Poi però, finito il Festival, la maschera è caduta e tra le due quella bella intesa si è sciolta come neve al sole. Da quello che si rumoreggia negli ambienti, le due avrebbero addirittura smesso di parlarsi. Tra l’altro, l’hanno notato in tanti, qualche sera fa sono state anche entrambe ospiti del Tim Summer Hits di Rai2, ma le loro uscite sul palco sono state in due momenti della serata. La cosa buffa è che “Chimica”, brano che hanno portato al Festival di Sanremo e con il quale hanno conquistato un disco di platino, è stato cantato solo da Donatella Rettore. ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 7 agosto 2022) La loro chimica potrebbe essere durata davvero molto poco. Aria di crisi tra Donatella. Le due cantanti italiane infatti, hanno tentato in tutti i modi per allontanare i rumor che parlavano di loro litigate nel backstage dell’Ariston. Poi però, finito il Festival, la maschera è caduta e tra le due quella bella intesa si è sciolta come neve al sole. Da quello che si rumoreggia negli ambienti, le due avrebbero addirittura smesso di parlarsi. Tra l’altro, l’hanno notato in tanti, qualche sera fa sono state anche entrambe ospiti del Tim Summer Hits di Rai2, ma le loro uscite sul palco sono state in due momenti della serata. La cosa buffa è che “Chimica”, brano che hanno portato al Festival di Sanremo e con il quale hanno conquistato un disco di platino, è stato cantato solo da Donatella. ...

