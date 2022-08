Calciomercato Napoli, salti di gioia per i tifosi: l’affare può chiudersi stasera (Di domenica 7 agosto 2022) Non solo uscite per il Napoli di Luciano Spalletti. Dopo diverse cessioni la società partenopea lavora per rinforzare la rosa. Il Napoli di Luciano Spalletti ha perso in questa sessione di Calciomercato diversi elementi chiave della rosa. In porta è partito Ospina mentre il reparto offensivo è stato privato di pedine fondamentali come Lorenzo Insigne Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 7 agosto 2022) Non solo uscite per ildi Luciano Spalletti. Dopo diverse cessioni la società partenopea lavora per rinforzare la rosa. Ildi Luciano Spalletti ha perso in questa sessione didiversi elementi chiave della rosa. In porta è partito Ospina mentre il reparto offensivo è stato privato di pedine fondamentali come Lorenzo Insigne Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Calciomercato | Il @PSG_inside vuole Fabian #Ruiz, calciatore che il @sscnapoli non vorrebbe perdere a zero: le ul… - DiMarzio : #Calciomercato | Il @sscnapoli pensa a un rilancio per #Raspadori del @SassuoloUS: le ultime sulla trattativa - DiMarzio : . @sscnapoli, in serata contatto telefonico decisivo con il @SassuoloUS per #Raspadori - joaotarro : 5 anni di contratto al massimo salariale imposto da #ADL ovvero 2.5mln #Napoli #Calciomercato #Raspadori - azzurrinho22 : #Raspadori è vicinissimo ad essere un nuovo giocatore del #Napoli, ora bisogna stringere su un portiere di qualità,… -