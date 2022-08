AEW: Claudio Castagnoli mantiene il titolo ROH (Di domenica 7 agosto 2022) Claudio Castagnoli (per i meno informati, l’ex Cesaro in WWE) è divenuto campione mondiale ROH il 23 Luglio scorso, sconfiggendo Jonathan Gresham. È il primo titolo mondiale in carriera del quarantunenne atleta elvetico. Quasi una settimana dopo, l’account Twitter della AEW (federazione per la quale è sotto contratto), ha annunciato la sua prima difesa titolata. Ciò sarebbe avvenuto nell’evento “Battle of the Belts III” con come avversario Konosuke Takeshita. Il match L’evento si è tenuto il 6 Agosto, ed ha proposto tre incontri di tutto rispetto. I primi due sono stati gli incontri valevole per i titoli TNT e Women’s Championship, che hanno visto trionfare rispettivamente Wardlow e Thunder Rosa. Il terzo, ma non meno importante, è stato quello tra Claudio e Konosuke. Un match altamente tecnico, chiuso dal ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 7 agosto 2022)(per i meno informati, l’ex Cesaro in WWE) è divenuto campione mondiale ROH il 23 Luglio scorso, sconfiggendo Jonathan Gresham. È il primomondiale in carriera del quarantunenne atleta elvetico. Quasi una settimana dopo, l’account Twitter della AEW (federazione per la quale è sotto contratto), ha annunciato la sua prima difesa titolata. Ciò sarebbe avvenuto nell’evento “Battle of the Belts III” con come avversario Konosuke Takeshita. Il match L’evento si è tenuto il 6 Agosto, ed ha proposto tre incontri di tutto rispetto. I primi due sono stati gli incontri valevole per i titoli TNT e Women’s Championship, che hanno visto trionfare rispettivamente Wardlow e Thunder Rosa. Il terzo, ma non meno importante, è stato quello trae Konosuke. Un match altamente tecnico, chiuso dal ...

Zona_Wrestling : AEW: Claudio Castagnoli mantiene il titolo ROH - SpazioWrestling : AEW: Risultati AEW Battle of the Belts III (Claudio Castagnoli in azione) #SpazioWrestling #AEW - chris_250364 : @AEW @tntdrama @ClaudioCSRO @Takesoup @thunderrosa22 @jmehytr @RealWardlow @TheLethalJay Claudio Castagnoli ???????????????????? - TSOWrestling : Ecco com'è andato il main event di #BattleOfTheBelts! #TSOW // #TSOS // #AEW // #AEWBOTB - chris_250364 : @BR_Doctor @AEW @ringofhonor @ClaudioCSRO @BleacherReport Claudio Castagnoli ???????????????????? -