A Los Cabos Medvedev vince il primo torneo stagionale | Norrie k o in due set

fisco24_info : Medvedev torna al successo, suo il torneo a Los Cabos: Il numero 1 del mondo punta al bis sui campi degli Us Open - FAP3456 : @LaDialettica Los Cabos non c’era nessuno. Fino alla finale ha giocato contro nessuno … Washington soliti giocatori che frequentano i 500. - TennisWorldit : Daniil Medvedev commenta la vittoria del titolo a Los Cabos: Il tennista vincitore del torneo ha parlato al termine… - jornalistavitor : RT @repubblica: Medvedev torna alla vittoria dopo un anno, suo il torneo di Los Cabos - smngld01 : @FAP3456 Intendi che invece di Washington ha giocato Los Cabos? -

Finalmente Medvedev. Il numero uno del mondo ha vinto il suo primo titolo Atp del 2022 battendo Cameron Norrie a, in Messico. Il 26enne russo si è imposto 7 - 5, 6 - 0 e dopo cinque finali perse (di fila) è tornato a sollevare un trofeo, cosa che non avveniva dagli Us Open, di cui dal 29 agosto sarà ...Il campione russo ha battuto in due set il britannico Cameron Norrie, avversario sempre ostico in queste situazioni e si è aggiudicato il torneo di. Dopo aver faticato nel primo set Daniil ...Dopo cinque sconfitte consecutive in finale il numero uno al mondo Daniil Medvedev ferma la sua striscia negativa e torna al successo. Il campione russo ha battuto in due set il britannico Cameron Nor ...