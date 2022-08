Vicenza - Milan 1 - 4 | segui il match in diretta

AntoVitiello : #Adli e #DeKetelaere spesso insieme, anche durante il riscaldamento. Alle 19.00 Vicenza-#Milan (diretta… - AntoVitiello : Il #Milan giocherà con il lutto al braccio e verrà osservato un minuto di silenzio prima del fischio di inizio di V… - AntoVitiello : #Milan arrivato allo stadio Romeo Menti per l'amichevole contro il Vicenza @MilanNewsit - leonzan75 : Spiace non vedere Mancini nel Vicenza. Peccato #Milan - garbadaru : RT @AntoVitiello: #Adli e #DeKetelaere spesso insieme, anche durante il riscaldamento. Alle 19.00 Vicenza-#Milan (diretta @tvdellosport) ht… -

- Ultimo appuntamento prima dell'inizio del campionato per ilcampione d'Italia. I rossoneri saranno impegnati allo Stadio Romeo Menti dicontro i padroni di casa. La grande ...1 - 4 LIVE 1' Rolfini (V) 11' Leao (M), 21' Messias (M), 30' Rebic (M), 31' aut. Dalmonte (M)(3 - 5 - 2): Brzan; Ierardi, Padella, Bellich; Dalmonte, Zonta, Scarsella, ...Alle 19 il Milan di Stefano Pioli giocherà contro il Vicenza di Mister Baldini allo stadio Romeo Menti. Un test importante per i Campioni d'Italia per ...Un club potrebbe acquistare in prestito un calciatore di proprietà del Milan: asse caldo coi rossoneri in ambito di calciomercato ...