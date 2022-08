Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2022 ore 12:30 (Di sabato 6 agosto 2022) Viabilità DEL 6 AGOSTO 2022 ORE 12:20 FLAVIA DONDOLINI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. INIZIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE DOVE E’ AVVENUTO UN INCIDENTE. AL MOMENTO CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA PONTINA PASSIAMO AL TRAFFICO, INTENSO IN PARTICOLARE PER GLI SPOSTAMENTI VERSO LE LOCALITA’ TURISTICHE VEDIAMO NEL DETTAGLIO SULL’A1 Roma NAPOLI CODE IN DIREZIONE SUD TRA IL NODO CON LA A24 Roma TERAMO E VALMONTONE RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CON CODE A PARTIRE DA SAN CESAREO PER CHI VIAGGIA VERSO L’A1 VERSO L’ABRUZZO, CODE SULLA A24 Roma TERAMO TRA LA BARRIERA DI Roma EST E CASTEL MADAMA SULLA CASSIA BIS FORTI RALLENTAMENTI PER LAVORI IN ... Leggi su romadailynews (Di sabato 6 agosto 2022)DEL 6 AGOSTOORE 12:20 FLAVIA DONDOLINI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. INIZIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE DOVE E’ AVVENUTO UN INCIDENTE. AL MOMENTO CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA PONTINA PASSIAMO AL TRAFFICO, INTENSO IN PARTICOLARE PER GLI SPOSTAMENTI VERSO LE LOCALITA’ TURISTICHE VEDIAMO NEL DETTAGLIO SULL’A1NAPOLI CODE IN DIREZIONE SUD TRA IL NODO CON LA A24TERAMO E VALMONTONE RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONESUD CON CODE A PARTIRE DA SAN CESAREO PER CHI VIAGGIA VERSO L’A1 VERSO L’ABRUZZO, CODE SULLA A24TERAMO TRA LA BARRIERA DIEST E CASTEL MADAMA SULLA CASSIA BIS FORTI RALLENTAMENTI PER LAVORI IN ...

