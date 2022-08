UFFICIALE – Juventus Atletico Madrid è stata annullata

(Di sabato 6 agosto 2022) L’amichevole che si doveva tenere domani in Israele traufficialmente Dopo le ultime voci è arrivata l’ufficialità:non si giocherà in quel di Israele. Motivazioni legate principalmente a questioni di sicurezza vista la situazione, come riportato da seguente comunicato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

FIGCfemminile : ?????? Ecco la programmazione ufficiale della prima giornata! Tutti gli incontri su #TIMVISION ?? ????Como Women-Juventu… - juventus_zone24 : Juve atletico annullata causa possibili attacchi a Tel Aviv [Comunicato ufficiale @Atleti ] Si attendono news per… - ZonaBianconeri : RT @J_network24: ? #Juventus | Cancellata Juve-Atletico a Tel Aviv: il motivo - Fprime86 : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, cancellata l’amichevole tra Juventus e Atletico Madrid prevista per domani a Tel Aviv - Luxgraph : Juve-Atletico Madrid sospesa: non si gioca, è ufficiale -

...E' stata annullata a causa delle operazioni militari nella Striscia di Gaza l'amichevole- ... Una decisioneverrà comunque presa nelle prossime ore."A causa dell'attuale situazione di sicurezza, Comtec Group (promotore della partita),e Atletico Madrid comunicano che l'amichevole tra le due squadre che si sarebbe svolta in Israele domenica 7 agosto al Bloomfield Stadium di Tel Aviv è stata annullata " . Questo il ...I noti problemi di Tel Aviv hanno costretto Juventus e Atletico Madrid a cambiare i loro programmi, le due squadre giocheranno a Torino ...Tramite i propri canali ufficiali, l'Atletico Madrid comunica che l'amichevole in programma domani sera contro la Juventus a Tel Aviv è stata sospesa per motivi di sicurezza. Non ...