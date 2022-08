Terra Amara, anticipazioni (8-12 agosto 2022): Yilmaz e Zuleyha si rivedono (Di sabato 6 agosto 2022) Terra Amara Cambia la vita di Yilmaz a Terra Amara. Grazie all’adozione di Fekeli, diventerà padrone di una industria tessile e avrà delle armi in più per la sua guerra contro Demir. L’uomo riuscirà anche a rivedere Zuleyha, che scopre così che lui è vivo, ma le cose non andranno come previsto. Maggiori dettagli nelle anticipazioni ufficiali delle prossime puntate. Terra Amara è in onda dal lunedì al venerdì alle 14.40 circa su Canale 5. Terra Amara: anticipazioni da lunedì 8 a venerdì 12 agosto 2022 S1 Ep27 – Il rapporto padre figlio tra Yilmaz e Fekeli si consolida e quest’ultimo prende a cuore la causa del protagonista. Demir ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 6 agosto 2022)Cambia la vita di. Grazie all’adozione di Fekeli, diventerà padrone di una industria tessile e avrà delle armi in più per la sua guerra contro Demir. L’uomo riuscirà anche a rivedere, che scopre così che lui è vivo, ma le cose non andranno come previsto. Maggiori dettagli nelleufficiali delle prossime puntate.è in onda dal lunedì al venerdì alle 14.40 circa su Canale 5.da lunedì 8 a venerdì 12S1 Ep27 – Il rapporto padre figlio trae Fekeli si consolida e quest’ultimo prende a cuore la causa del protagonista. Demir ...

