Sconto per Napoli-Espanyol, ironia dei tifosi: “Con i settanta centesimi comprate Raspadori” (Di sabato 6 agosto 2022) Il Napoli per l’amichevole con l’Espanyol ha imposto un ulteriore Sconto di settanta centesimi per chi acquista la partita sul canale facebook. La quarta amichevole del Napoli aveva subito già un forte Sconto, 2,99 euro, rispetto alle altre tre precedenti che avevano un prezzo di 9,99 euro. In giornata però il Napoli ha fatto sapere che sul canale facebook la partita sarebbe costata 2,29 euro euro, con un ulteriore Sconto per tutti i tifosi azzurri. Ma la scelta anche di comunicazione del Napoli, non ha avuto i risultati sperati. La piazza si trova in un clima di forte contestazione dato che il club fa tremenda fatica sul mercato, non ha preso ancora un portiere e la trattativa per ... Leggi su napolipiu (Di sabato 6 agosto 2022) Ilper l’amichevole con l’ha imposto un ulteriorediper chi acquista la partita sul canale facebook. La quarta amichevole delaveva subito già un forte, 2,99 euro, rispetto alle altre tre precedenti che avevano un prezzo di 9,99 euro. In giornata però ilha fatto sapere che sul canale facebook la partita sarebbe costata 2,29 euro euro, con un ulterioreper tutti iazzurri. Ma la scelta anche di comunicazione del, non ha avuto i risultati sperati. La piazza si trova in un clima di forte contestazione dato che il club fa tremenda fatica sul mercato, non ha preso ancora un portiere e la trattativa per ...

