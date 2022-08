Pecore nel cimitero, il giorno dopo ancora escrementi tra le tombe (Di sabato 6 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il giorno dopo il clamoroso passaggio all’interno del cimitero di Salerno di un gregge di Pecore e capre, resta ancora ben visibile il segno della pascolata che ha indignato la città di Salerno. escrementi degli ovini giacciono ancora sulle tombe, al posto dei fiori mangiucchiati e non sono poche le esternazioni di rabbia e dispiacere da parte dei cittadini. L’episodio infatti rientra in un più ampio problema di sicurezza che da tempo viene lamentato per il camposanto di Brignano, dove si registrano continuamente furti e devastazioni delle tombe, soprattutto per quanto riguarda gli oggetti in rame. L’ex direttore del cimitero, Filomeno Di Popolo, attualmente consigliere ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Ilil clamoroso passaggio all’interno deldi Salerno di un gregge die capre, restaben visibile il segno della pascolata che ha indignato la città di Salerno.degli ovini giaccionosulle, al posto dei fiori mangiucchiati e non sono poche le esternazioni di rabbia e dispiacere da parte dei cittadini. L’episodio infatti rientra in un più ampio problema di sicurezza che da tempo viene lamentato per il camposanto di Brignano, dove si registrano continuamente furti e devastazioni delle, soprattutto per quanto riguarda gli oggetti in rame. L’ex direttore del, Filomeno Di Popolo, attualmente consigliere ...

dukem56 : @ViVilaVitaOra La sua sì, che è una vita spericolata... 'Come pecore sono avviati agli inferi, sarà loro pastore la… - Annalis30860826 : La cosa negativa è che il post del compleanno di Pier ha risvegliato quelle pecore che si erano rassegnate ,sono us… - PinoTor64 : @Pontifex_it Il buon pastore conosce tutto dai pascoli, alle zone conosce il suo gregge e conosce le sue pecore… - ElianoReale : @alfredoferrante Infatti è un obbligo insensato, la popolazione non lo rispetta - giustamente - per questo Se poi… - corrmezzogiorno : #Napoli A Salerno capre e pecore in libera uscita nel cimitero -