LIVE Vuelta a Burgos 2022, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in quota, Nibali ci prova (Di sabato 6 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della quarta tappa Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta e ultima tappa della Vuelta a Burgos 2022. La breve corsa a tappe spagnola si conclude con la frazione regina. Da Lerma a Lagunas de Neila: 170 chilometri con quasi 3000 metri di disLIVEllo. I gran premi della montagna di seconda categoria dell’Alto del Majadal, l’Alto de Arroyo e l’Alto del Collado de Vilviestre serviranno a scaldare i motori per la salita finale: Lagunas de Neila. 12 chilometri al 6,2% di pendenza media con una prima parte pedalabile ed una seconda parte con punte sopra l’11%. Vincenzo Nibali ha l’ultima possibilità per mettersi in mostra e ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca della quartaBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella quinta e ultimadella. La breve corsa a tappe spagnola si conclude con la frazione regina. Da Lerma a Lagunas de Neila: 170 chilometri con quasi 3000 metri di disllo. I gran premi della montagna di seconda categoria dell’Alto del Majadal, l’Alto de Arroyo e l’Alto del Collado de Vilviestre serviranno a scaldare i motori per la salita finale: Lagunas de Neila. 12 chilometri al 6,2% di pendenza media con una prima parte pedalabile ed una seconda parte con punte sopra l’11%. Vincenzoha l’ultima possibilità per mettersi in mostra e ...

