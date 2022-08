Letta sigla l' intesa anche con Di Maio Tabacci | Impegno Civico farà parte dell' alleanza

(Di sabato 6 agosto 2022) Un Pd generoso e responsabile. Per qualcuno troppo generoso e per qualcuno troppo responsabile con il rischio di aver tenuto insieme troppe cose diverse. Vedremo. Un accordo a più punte, e più ...

Siamo diversi ma sappiamo che le nostre divisioni alle elezioni potrebbero, con questa legge elettorale maggioritaria, dare alle destre il potere di stravolgere la Carta" ha detto. "Non sto ...In una seconda conferenza stampa con Di Maio e Tabacci,ha annunciato 'l'accordo per andare insieme nella parte degli uninominali della legge elettorale'. 'Abbiamo convenuto una relazione fra ...Carlo Calenda non ha deciso. L’enigma del leader di Azione è di nuovo quello di una settimana fa. Tenere fede al patto siglato con il Pd martedì scorso e suggellato con tanto di stretta di mano davant ...«Voglio proprio vedere a questo punto come fa Calenda a rompere. Sarebbe assurdo e irresponsabile». Enrico Letta, a sera, si mostra ottimista. Non crede che il leader di Azione oggi ...