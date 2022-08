L' epidemia frena |  35 004 casi e 158 morti

(Di sabato 6 agosto 2022) AGI - Ancora in calo la curva epidemica in Italia. Nelle ultime 24 ore sono 35.004 i nuovidi Covid, contro i 38.219 di ieri ma soprattutto i 49.571 di sabato scorso. I tamponi processati sono 229.180 (ieri 223.852) con un tasso di positivita' che dal 17,1% scende al 15,3%. I decessi sono 158 nelle ultime 24 ore (ieri 175), per un totale di 173.062 vittime dall'inizio della pandemia. Le terapie intensive scendono di 15 unita' (ieri -11) diventando in tutto 336 con 26 ingressi del giorno. I ricoveri ordinari sono 374 in meno (ieri -337), per un totale di 9.023. La regione con piu'Covid resta la Lombardia con 4.328 contagi, seguita da Veneto (+4.169), Campania (+3.246), Sicilia (+2.931) e Lazio (+2.799). Itotali dall'inizio dell'salgono a 21.286.771. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore ...

Agenzia ANSA

I casi totali dall'inizio dell'salgono a 21.286.771. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 76.560 (ieri 66.155) per un totale che sale a 20.008.251. Gli attualmente positivi sono 41.721 ...Tutti i grafici e le mappe sull'Magrini: troppi psicofarmaci durante la pandemia "I ...lo smart working in Italia. Siamo fra gli ultimi in Europa Finita la fase più acuta della pandemia, ... Covid: frenano i contagi in Sardegna ma altri 11 decessi Cento positivi in regione nelle ultime 24 ore diagnosticati all’esito della refertazione di 745 tamponi (220 molecolari Asrem e 525 antigenici effettuati dalle farmacie). Il tasso è più che dimezzato ...Tuttavia la decrescita di nuovi casi rilevati con il tampone molecolare sta frenando. Situazione epidemica in stallo in 6 regioni ROMA — Il nuovo monitoraggio sull'andamento dell'epidemia di Covid, ...