L’attrice Anne Heche ferita in un incidente con la sua auto | «Ricoverata in condizioni critiche» – Il video

Grave incidente per l'attrice americana Anne Heche, 53enne. È finita fuori strada e si è schiantata ad alta velocità con la sua auto contro la propria abitazione. Macchina e casa sono andate a fuoco. I vigili del fuoco l'hanno estratta dalle lamiere. È stata poi trasportata in ospedale, nel quale si trova ricoverata in condizioni critiche. È successo nel quartiere di Mar Vista, a Los Angeles (California) e, secondo quanto riportano i media locali, i pompieri giunti sul posto hanno impiegato oltre un'ora per riuscire a domare le fiamme e accedere così all'auto dell'attrice. Sui social stanno circolando diversi video che hanno immortalato alcuni momenti dell'accaduto.

