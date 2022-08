Jova Beach Party 2022 a Fermo: scaletta delle concerto, ospiti e biglietti. Polemica su devastazione ambientale e lavoratori in nero (Di sabato 6 agosto 2022) Jova Beach Party 2022 a Fermo nelle Marche: il tour sulle spiagge italiane del cantante continua e nella tappa del 5 e 6 agosto sono arrivati attacchi che hanno costretto Jovanotti a rispondere sui social. Jova Beach Party 2022 a Fermo: scaletta delle concerto ed ospiti Lorenzo Jovanotti continua il suo tour con il Jova Beach Party che nelle date del 5 e 6 agosto fa tappa presso la spiaggia di Lido di Fermo nelle Marche. I biglietti potrebbero ancora essere disponibili con un prezzo minimo di 65 euro per un posto singolo fino a 99 euro ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 6 agosto 2022)nelle Marche: il tour sulle spiagge italiane del cantante continua e nella tappa del 5 e 6 agosto sono arrivati attacchi che hanno costrettonotti a rispondere sui social.edLorenzonotti continua il suo tour con ilche nelle date del 5 e 6 agosto fa tappa presso la spiaggia di Lido dinelle Marche. Ipotrebbero ancora essere disponibili con un prezzo minimo di 65 euro per un posto singolo fino a 99 euro ...

trash_italiano : Jova Beach Party: durante un controllo a Lido di Fermo, sono stati individuati 17 lavoratori in nero (su 55). L’isp… - Adnkronos : Lavoro nero al #JovaBeachParty, sospese quattro ditte per manodopera illecita. #jovabeachparty2022. - sole24ore : Controlli al Jova Beach Party su lavoratori in nero, sospese 4 ditte - monicagiuliani7 : RT @Zziagenio78: Ora tutti contro il Jova Beach party e il Jet privato di Fedez perché rovinano l'ambiente ma dove cazzo eravate quando Coc… - MarioGuglielmi : RT @Microsatira: Al Jova Beach Party impiegati lavoratori in nero. Il più grande spettacolo dopo il Jobs Act. -