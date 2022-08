Israele, Juventus vs Atletico Madrid non si gioca: a Tel Aviv le tensioni sono troppo alte visto l’attacco sulla città (Di sabato 6 agosto 2022) Israele, Juventus vs Atletico Madrid: la partita di calcio in programma a Tel Aviv è stata annullata per le tensioni militari che si stanno registrando nella Striscia di Gaza. La situazione con il trascorrere delle ore non sembra rientrare anzi gli attacchi si acuiscono sempre di più. Israele, Juventus vs Atletico Madrid non si gioca In Israele, a Tel Aviv era in programma domenica 7 agosto alle 20.30 la partita Juventus vs Atletico Madrid. Il match è stato annullato a causa delle tensioni militari che si stanno registrando in Israele. A dare la notizia, c’è stato anche un comunicato ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 6 agosto 2022)vs: la partita di calcio in programma a Telè stata annullata per lemilitari che si stanno registrando nella Striscia di Gaza. La situazione con il trascorrere delle ore non sembra rientrare anzi gli attacchi si acuiscono sempre di più.vsnon siIn, a Telera in programma domenica 7 agosto alle 20.30 la partitavs. Il match è stato annullato a causa dellemilitari che si stanno registrando in. A dare la notizia, c’è stato anche un comunicato ...

