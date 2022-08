Israele attacca ancora Gaza. Pioggia di missili, uccisa una bambina di 5 anni (Di sabato 6 agosto 2022) Roma, 6 ago – Nuovi attacchi, altra carneficina a Gaza. Israele ha lanciato un’operazione denominata “Breaking dawn” (sorgere dell’alba), ufficialmente contro la Jihad islamica. Diversi raid – dopo quelli devastanti dello scorso anno – hanno colpito la martoriata striscia di terra palestinese, provocando almeno 15 morti e decine di feriti. uccisa anche una bambina di 5 anni. Pioggia di missili su Gaza, uccisa bambina di 5 anni In un video diffuso dai palestinesi, si vede il corpo della bimba fasciato e allontanato dalla zona dell’impatto di un missile lanciato dall’esercito di Tel Aviv. Stando a quanto riferito ai media da fonti militari israeliane, sarebbero stati uccisi soltanto 15 componenti del ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 6 agosto 2022) Roma, 6 ago – Nuovi attacchi, altra carneficina aha lanciato un’operazione denominata “Breaking dawn” (sorgere dell’alba), ufficialmente contro la Jihad islamica. Diversi raid – dopo quelli devastanti dello scorso anno – hanno colpito la martoriata striscia di terra palestinese, provocando almeno 15 morti e decine di feriti.anche unadi 5disudi 5In un video diffuso dai palestinesi, si vede il corpo della bimba fasciato e allontanato dalla zona dell’impatto di un missile lanciato dall’esercito di Tel Aviv. Stando a quanto riferito ai media da fonti militari israeliane, sarebbero stati uccisi soltanto 15 componenti del ...

