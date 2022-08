Icardi, la Juventus ci riprova? (Di sabato 6 agosto 2022) Mauro Icardi balza nuovamente nella lista dei bianconeri per il vice Vlahovic. Possibile operazione in sinergia con il Paris Saint Germain Ritorna di moda il nome di Mauro Icardi in ottica bianconera. Il calciatore argentino ex Inter potrebbe essere il tanto vociferato vice Vlahovic, con i bianconeri però non disposti a pagare l’intero stipendio dell’attaccante. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 6 agosto 2022) Maurobalza nuovamente nella lista dei bianconeri per il vice Vlahovic. Possibile operazione in sinergia con il Paris Saint Germain Ritorna di moda il nome di Mauroin ottica bianconera. Il calciatore argentino ex Inter potrebbe essere il tanto vociferato vice Vlahovic, con i bianconeri però non disposti a pagare l’intero stipendio dell’attaccante. L'articolo

ZonaBianconeri : RT @marcolipariii: comunque siamo al 5 agosto e non mi ricordo di aver letto articoli su un possibile interessamento della #Juventus per #I… - marcolipariii : comunque siamo al 5 agosto e non mi ricordo di aver letto articoli su un possibile interessamento della #Juventus p… - ZonaBianconeri : RT @andreastoolbox: #Juventus, c'è Muriel come vice Vlahovic. Napoli, tutto su Raspadori. Il Borussia Dortmund vuole Icardi - andreastoolbox : #Juventus, c'è Muriel come vice Vlahovic. Napoli, tutto su Raspadori. Il Borussia Dortmund vuole Icardi - Luxgraph : Monza, il sogno Icardi non tramonta -