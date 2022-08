Hiroshima | settantasette anni dopo l' incubo atomico è ancora vivo

(Di sabato 6 agosto 2022), l'nucleare non è scomparso. Esso si riaffaccia nel cuore dell'Europa, sulla scia della guerra d'aggressione russa all'Ucraina, come nel sempre più esplosivo Indo - ...

anni dopo, l'incubo nucleare non è scomparso. Esso si riaffaccia nel cuore dell'Europa,...come ogni anno ci troviamo il 6 e il 9 agosto non solo per una memoria dell'atomica sue ...... una bambina giapponese sopravvissuta all'esplosione nuclerae di, avvenuta nell'agosto ...anni dopo la follia dell'uomo non si è fermata. La proliferazione di armi nucleari si è ...Settantasette anni fa, armi nucleari vennero utilizzate contro le popolazioni di Hiroshima e Nagasaki. È ora che i leader mondiali abbiano la stessa chiarezza degli hibakusha e vedano le armi nucleari ...Si riaffaccia nel cuore dell’Europa, sulla scia della guerra d’aggressione russa all’Ucraina, come nel sempre più esplosivo Indo-Pacifico ...